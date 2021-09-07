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Збиток харківського метро за перше півріччя сягнув 126 млн грн

Збиток харківського метро за перше півріччя сягнув 126 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Комунальне підприємство “Харківський метрополітен” за підсумком першого півріччя показало збитки на 126 млн грн, передає УНН.

Деталі

При цьому “інші операційні витрати” були збільшені майже на 6 млн грн від запланованого (14,8 млн грн проти запланованих 8,8 млн грн).

Як вказують у метрополітені, сьогоднішні ціни за послуги метро на 28% нижче собівартості.

Водночас ЗМІ вказують на іншу причину збитковості харківського метро. Традиційно це пов’язано з проведенням тендерів за завищеними цінами та елітним способом життя чиновників.

Журналісти дослідили, що голова харківського метро Вячеслав Стаматін користується квартирою у центрі міста, пересувається на елітному авто та володіє маєтком за містом. Але все це не вказано у його декларації.

“Відповісти на питання як метро стало збитковим просто — метрополітен це кишеня для збагачення харківських чиновників, на чолі з виконуючим обов’язки мера Ігорем Тереховим”, — переконані журналісти.

Довгоочікуваний Eticket, який замінив харків’янам жетони й паперові квитки так і не виправдав очікувань. Відмова від жетонів на користь Eticket повинна була скоротити витрати й зробити роботу метрополітену прозорішою, замість цього вся вигода осіла в кишені посередників. Ще у 2016 році за рішенням міськради на 10 років нею стала харківська ТОВ Фінансова компанія “Платіжний центр”, додають автори розслідування.

“6,5 % від кожної поїздки в трамваї, тролейбусі, метро отримує платіжний центр фірми, яка була інвестором впровадження цього Eticket. На 99,9 % власність фірми належала фінансовій компанії, яка була максимально наближена до Геннадія Кернеса, і наблизилася до Ігоря Терехова”, — зазначив співробітник Харківського антикорупційного центру Євген Лисичкін.

У своїй декларації директор харківського метро Вячеслав Стаматін зазначає, що володіє LAND CRUISER 200 2011 року випуску, проте авто, на якому Саматін приїжджає на роботу і яке зафіксували журналісти, — не схоже на 10-річне.

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