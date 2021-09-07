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Убыток харьковского метро за первое полугодие достиг 126 млн грн

Убыток харьковского метро за первое полугодие достиг 126 млн грн

Киев  •  УНН

 • 27588 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" по итогам первого полугодия показало убытки на 126 млн грн, передает УНН.

Детали

При этом "другие операционные расходы" были увеличены почти на 6 млн грн от запланированного (14,8 млн грн против запланированных 8,8 млн грн).

Как указывают в метрополитене, сегодняшние цены за услуги метро на 28% ниже себестоимости.

В то же время СМИ указывают на другую причину убыточности харьковского метро. Традиционно это связано с проведением тендеров по завышенным ценам и элитным образом жизни чиновников.

Журналисты выяснили, что председатель харьковского метро Вячеслав Стаматин пользуется квартирой в центре города, передвигается на элитном авто и владеет поместьем за городом. Но все это не указано в его декларации.

"Ответить на вопрос как метро стало убыточным просто - метрополитен это карман для обогащения харьковских чиновников, во главе с исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым", - убеждены журналисты.

Долгожданный Eticket, который заменил харьковчанам жетоны и бумажные билеты так и не оправдал ожиданий. Отказ от жетонов в пользу Eticket должен была сократить расходы и сделать работу метрополитена прозрачной, вместо этого вся выгода осела в кармане посредников. Еще в 2016 году по решению горсовета на 10 лет им стала харьковская ООО Финансовая компания "Платежный центр", добавляют авторы расследования.

"6,5% от каждой поездки в трамвае, троллейбусе, метро получает платежный центр фирмы, которая была инвестором внедрения этого Eticket. На 99,9% собственность фирмы принадлежала финансовой компании, которая была максимально приближена к Геннадию Кернесу, и приблизилась к Игорю Терехову", - отметил сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

В своей декларации директор харьковского метро Вячеслав Стаматин отмечает, что обладает LAND CRUISER 200 2011 года выпуска, однако авто, на котором Саматин приезжает на работу и которое зафиксировали журналисты, - не похоже на 10-летнее.

Украинские Национальные Новости

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