Збитки на 22 млн грн через отруєння річки та мор риби: у Житомирі ексдиректору водоканалу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Через забруднення річки Тетерів та масовий мор риби колищньому директору КП "Житомирводоканал" повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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За даними слідства, у серпні 2021 року посадовець установи Житомирської міськради допустив аварійний скид стічних вод у річку Тетерів. Неочищені зворотні води цілодобово потрапляли до річки майже упродовж тижня.
Аварійні скиди каналізаційних колекторів призвели до критичного забруднення поверхневих вод річки – спричинили загрозу навколишньому природному середовищу. Унаслідок цього фахівці задокументували масову загибель риби.
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"За результатами інженерно-екологічної експертизи встановлено, що державі завдано збитків на 22 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування заподіяної шкоди", - повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram.
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод (ч. 2 ст. 242 КК України).
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