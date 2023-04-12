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Збитки на 22 млн грн через отруєння річки та мор риби: у Житомирі ексдиректору водоканалу повідомили про підозру

Збитки на 22 млн грн через отруєння річки та мор риби: у Житомирі ексдиректору водоканалу повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 820198 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Через забруднення річки Тетерів та масовий мор риби колищньому директору КП "Житомирводоканал" повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, у серпні 2021 року посадовець установи Житомирської міськради допустив аварійний скид стічних вод у річку Тетерів. Неочищені зворотні води цілодобово потрапляли до річки майже упродовж тижня.

Аварійні скиди каналізаційних колекторів призвели до критичного забруднення поверхневих вод річки – спричинили загрозу навколишньому природному середовищу. Унаслідок цього фахівці задокументували масову загибель риби.

Цитата

"За результатами інженерно-екологічної експертизи встановлено, що державі завдано збитків на 22 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування заподіяної шкоди", - повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод (ч. 2 ст. 242 КК України).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстріли рф спричиняють масову загибель риб у Херсонській області - Держрибагентство

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