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Ущерб на 22 млн грн из-за отравления реки и мора рыбы: в Житомире экс-директору водоканала сообщили о подозрении

Ущерб на 22 млн грн из-за отравления реки и мора рыбы: в Житомире экс-директору водоканала сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 820195 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Из-за загрязнения реки Тетерев и массового мора рыбы бывшему директору КП "Житомирводоканал" сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, в августе 2021 года чиновник учреждения Житомирского горсовета допустил аварийный сброс сточных вод в реку Тетерев. Неочищенные сточные воды круглосуточно попадали в реку почти в течение недели.

Аварийные сбросы канализационных коллекторов привели к критическому загрязнению поверхностных вод реки – и вызвали угрозу окружающей среде. В результате специалисты задокументировали массовую гибель рыбы.

Цитата

"По результатам инженерно-экологической экспертизы установлено, что государству нанесен ущерб на 22 млн грн. Сейчас принимаются меры по возмещению причиненного ущерба", - сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.

При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской окружной прокуратуры экс-директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил охраны вод, повлекшее загрязнение поверхностных вод (ч. 2 ст. 242 УК Украины).

Досудебное расследование – Нацполиция Украины, оперативное сопровождение – СБУ.

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