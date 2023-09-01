Збитки державі сягають понад 50 млн гривень: директору лісгоспу повідомлено про підозру

Деталі

За даними слідства, директор ДП «Могилів-Подільське ЛГ» не забезпечив отримання лісовим господарством спеціального документа – оцінки впливу на довкілля, лише за наявності якого дозволяється здійснювати рубки дерев на певних територіях.

Без цих документів керівник протягом 2020-2021 років видавав лісорубні квитки на проведення масштабних рубок. Таким чином, на площі у 14 га було зрубано понад 7 тисяч дерев різних порід.

За оцінками експертів крім фінансових збитків була суттєво була пошкоджена екосистема лісу. Для її відновлення потрібні чималі кошти та десятки років.

Завдані державі збитки оцінюються в майже 51 млн грн.

Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

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