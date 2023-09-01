Убытки государству достигают более 50 млн гривен: директору лесхоза сообщено о подозрении

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю Могилев-Подольского лесного хозяйства, который вместе с сообщниками организовал незаконные рубки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, директор ГП «Могилев-Подольское ЛГ» не обеспечил получение лесным хозяйством специального документа – оценки воздействия на окружающую среду, только при наличии которого разрешается осуществлять рубки деревьев на определенных территориях.

Без этих документов руководитель в течение 2020-2021 годов выдавал лесорубные билеты на проведение масштабных рубок. Таким образом, на площади в 14 га было срублено более 7 тысяч деревьев разных пород.

По оценкам экспертов кроме финансовых убытков была существенно была повреждена экосистема леса. Для ее восстановления нужны немалые средства и десятки лет.
Нанесенный государству ущерб оценивается в почти 51 млн грн.

Фигурант подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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