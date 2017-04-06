Збірна України завоювала другу медаль на ЧЄ з важкої атлетики

Срібною призеркою змагань стала наша співвітчизниця Марія Хлян (вагова категорія 69 кг) із сумою 225 кг, поштовх - 126 кг, ривок - 99 кг.

Варто відзначити, що за нагороди Старого світу проводять боротьбу 15 спортсменів від України.

Нагадаємо, що раніше також із срібним результатом на європейській першості виступила Вероніка Івасюк.