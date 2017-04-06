Збірна України завоювала другу медаль на ЧЄ з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у місті Спліт (Хорватія), скарбничка збірної України поповнилася другою нагородою, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Срібною призеркою змагань стала наша співвітчизниця Марія Хлян (вагова категорія 69 кг) із сумою 225 кг, поштовх - 126 кг, ривок - 99 кг.
Варто відзначити, що за нагороди Старого світу проводять боротьбу 15 спортсменів від України.
Нагадаємо, що раніше також із срібним результатом на європейській першості виступила Вероніка Івасюк.