Сборная Украины завоевала вторую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в городе Сплит (Хорватия), копилка сборной Украины пополнилась второй наградой, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Серебряным призером соревнований стала наша соотечественница Мария Хлян (весовая категория 69 кг) с суммой 225 кг, толчок - 126 кг, рывок - 99 кг.
Стоит отметить, что за награды Старого света проводят борьбу 15 спортсменов от Украины.
Напомним, что ранее также с серебряным результатом на европейском первенстве выступила Вероника Ивасюк.