Сборная Украины завоевала вторую медаль на ЧЕ по тяжелой атлетике

Серебряным призером соревнований стала наша соотечественница Мария Хлян (весовая категория 69 кг) с суммой 225 кг, толчок - 126 кг, рывок - 99 кг.

Стоит отметить, что за награды Старого света проводят борьбу 15 спортсменов от Украины.

Напомним, что ранее также с серебряным результатом на европейском первенстве выступила Вероника Ивасюк.