Збірна України вийшла у фінал Паралімпіади з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У восьмий змагальний день Паралімпійських ігор, що тривають в Ріо-де-Жанейро, представники настільного тенісу України гарантували медаль турніру, інформує УНН з посиланням на сайт rio2016.
Команда України у настільному тенісу спортсменів класу 6-8 у складі Михайла Попова, Віктора Дідуха і Максима Ніколенко, спочатку святкувала перемогу у чвертьфіналі над Німеччиною 2:0 (3:2, 3:1), а у наступній стадії 1/2 фіналу “жовто-блакитні” обіграли Велику Британію 2:0 (3:2, 3:0).
Таким чином, на наших спортсменів очікує командний поєдинок за золоту нагороду зі збірною Швецією, що відбудеться 16-го вересня о 18:00.
Нагадаємо, що українка Наталія Косміна стала паралімпійською чемпіонкою турніру в Ріо з настільного тенісу.