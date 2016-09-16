Сборная Украины вышла в финал Паралимпиады по настольному теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В восьмой соревновательный день Паралимпийских игр, которые проходят в Рио-де-Жанейро, представители настольного тенниса Украины гарантировали медаль турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт rio2016.
Команда Украины по настольному теннису спортсменов высокого класса 6-8 в составе Михаила Попова, Виктора Дидуха и Максима Николенко, сначала праздновала победу в четвертьфинале над Германией 2: 0 (3: 2, 3: 1), а в следующей стадии 1/2 финала " желто-голубые "обыграли Великобританию 2: 0 (3: 2, 3: 0).
Таким образом, на наших спортсменов ожидает командный поединок за золотую награду со сборной Швеции, который состоится 16 сентября в 18:00.
Напомним, что украинка Наталья Космина стала паралимпийской чемпионкой турнира в Рио по настольному теннису.