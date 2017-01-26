Збірна України U-21 дізналася суперників у відборі до Євро-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Збірна України U-21 з футболу дізналася суперників кваліфікаційної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2019 року, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Сьогодні, у четвер, 26 січня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікаційної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2019 року, фінальна частина якого за два роки відбудеться в Італії.
Так збірна України потрапила до 4 групи, і де суперниками стануть:
Англія;
Нідерланди;
Шотландія;
Латвія;
Андорра.
Головний тренер збірної Олександр Головко прокоментував жеребкування.
"Скажімо так, група рівна. З усіма суперниками будемо грати. Прагнули домовитися про спарені виїзди з британськими командами – Англією і Шотландією, але це нам, на жаль, не вдалося. Ми розпочинаємо з двох виїздів, і тому є певні питання, пов’язані з логістикою. А в іншому, календар цілком нормальний", - заявив О.Головко.
Додамо, що свій перший матч підопічні О.Головка зіграють першого вересня у Латвії. Загалом календар ігор збірної виглядає так:
01.09.2017 - Латвія - Україна;
05.09.2017 - Андорра - Україна;
10.10.2017 – Україна - Нідерланди;
10.11.2017 – Україна - Англія;
14.11.2017 - Шотландія - Україна;
27.03.2018 - Англія - Україна;
07.09.2018 – Україна - Латвія;
11.09.2018 – Україна - Андорра;
12.10.2018 - Україна - Шотландія;
16.10.2018 - Нідерланди - Україна.
Нагадаємо, моложні збірна України не пробилась на Євро-2017.