Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе к Евро-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сборная Украины U-21 по футболу узнала соперников квалификационной стадии молодежного чемпионата Европы 2019 года, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Сегодня, в четверг, 26 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационной стадии молодежного чемпионата Европы 2019 года, финальная часть которого через два года состоится в Италии.
Так, сборная Украины попала в 4 группу, где соперниками станут:
Англия;
Нидерланды;
Шотландия;
Латвия;
Андорра.
Главный тренер сборной Александр Головко прокомментировал жеребьевку.
"Скажем так, группа ровная. Со всеми соперниками будем играть. Стремились договориться о спаренных выездах с британскими командами - Англией и Шотландией, но это нам, к сожалению, не удалось. Мы начинаем с двух выездов, поэтому есть определенные вопросы, связанные с логистикой. А в остальном, календарь вполне нормальный", - заявил А.Головко.
Добавим, что свой первый матч подопечные А.Головко сыграют первого сентября в Латвии. В общем календарь игр сборной выглядит так:
01.09.2017 - Латвия - Украина;
05.09.2017 - Андорра - Украина;
10.10.2017 - Украина - Нидерланды;
10.11.2017 - Украина - Англия;
14.11.2017 - Шотландия - Украина;
27.03.2018 - Англия - Украина;
07.09.2018 - Украина - Латвия;
11.09.2018 - Украина - Андорра;
12.10.2018 - Украина - Шотландия;
16.10.2018 - Нидерланды - Украина.
Напомним, молодежная сборная Украины не пробилась на Евро-2017.