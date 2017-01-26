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Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе к Евро-2019

Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе к Евро-2019

Киев • УНН

 • 12988 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сборная Украины U-21 по футболу узнала соперников квалификационной стадии молодежного чемпионата Европы 2019 года, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

Сегодня, в четверг, 26 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационной стадии молодежного чемпионата Европы 2019 года, финальная часть которого через два года состоится в Италии.

Так, сборная Украины попала в 4 группу, где соперниками станут:

Англия;

Нидерланды;

Шотландия;

Латвия;

Андорра.

Главный тренер сборной Александр Головко прокомментировал жеребьевку.

"Скажем так, группа ровная. Со всеми соперниками будем играть. Стремились договориться о спаренных выездах с британскими командами - Англией и Шотландией, но это нам, к сожалению, не удалось. Мы начинаем с двух выездов, поэтому есть определенные вопросы, связанные с логистикой. А в остальном, календарь вполне нормальный", - заявил А.Головко.

Добавим, что свой первый матч подопечные А.Головко сыграют первого сентября в Латвии. В общем календарь игр сборной выглядит так:

01.09.2017 - Латвия - Украина;

05.09.2017 - Андорра - Украина;

10.10.2017 - Украина - Нидерланды;

10.11.2017 - Украина - Англия;

14.11.2017 - Шотландия - Украина;

27.03.2018 - Англия - Украина;

07.09.2018 - Украина - Латвия;

11.09.2018 - Украина - Андорра;

12.10.2018 - Украина - Шотландия;

16.10.2018 - Нидерланды - Украина.

Напомним, молодежная сборная Украины не пробилась на Евро-2017.

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