Збірна України перемогла Китай у плей-офф Всесвітньої шахової Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Збірна України перемогла китайських суперзірок та вийшла до чвертьфіналу Всесвітньої шахової онлайн Олімпіади. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Пропустивши на попередньому етапі онлайн олімпіади команду Азербайджану на перше місце в своїй підгрупі, що дозволило тій відразу вийти до чвертьфіналу, команді України (виявилася третьою) для виходу до заповітної вісімки довелося вирішувати, на перший погляд, нездійсненне завдання — у стиковій зустрічі з двох турів обіграти команду Китаю, очолювану найсильнішою шахісткою світу Хоу Іфань та третім шахістом світу Дінг Ліреном.
Перший матч закінчився внічию — 3:3. Наприкінці другого матчу Україна взагалі стояла на виграш. Але не вийшло — вдруге 3:3. Та в армагедоні Кирило Шевченко переграв у закінченні свого візаві Лю Яна, який прострочив час вже в програній позиції.
Зауважимо, що попереду на “жовто-блакитних” очікує матч з командою США за вихід до півфіналу.