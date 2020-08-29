Сборная Украины победила Китай в плей-офф Всемирной шахматной Олимпиады

Пропустив на предыдущем этапе онлайн олимпиады команду Азербайджана на первое место в своей подгруппе, что позволило той сразу выйти в четвертьфинал, команде Украины (оказалась третьей) для выхода в заветную восьмерку пришлось решать, на первый взгляд, невыполнимую задачу — в стыковой встрече из двух туров обыграть команду Китая, возглавляемую сильнейшей шахматисткой мира Хоу Ифань и третьим шахматистом мира Динг Лирен.

Первый матч закончился вничью — 3:3. В конце второго матча Украина вообще стояла на выигрыш. Но не получилось — во второй раз 3:3. И в Армагеддоне Кирилл Шевченко переиграл в окончании своего визави Лю Яна, который просрочил время уже в проигранной позиции.

Заметим, что впереди “желто-синих” ожидает матч с командой США за выход в полуфинал.