Збірна України отримала суперника в кваліфікації Кубку Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Twitter тенісних змагань чоловічих збірних - Кубку Девіса, оприлюднив пари плей-офф кваліфікації фіналу турніру, повідомляє УНН.
Суперником чоловічої команди України стала збірна Ізраїлю. Зустріч пройде на території суперника.
Історія даних протистоянь налічує між собою два поєдинки. Обидва в активі України. У 2017-му році “жовто-блакитні” обіграли ізраїльтян з результатом 5:0.
Зауважимо, що переможець матчевого протистояння зіграє зустріч кваліфікації за право зіграти у фінальному турнірі Кубку Девіса.