Сборная Украины получила соперника в квалификации Кубка Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Twitter теннисных соревнований мужских сборных - Кубка Дэвиса, обнародовал пары плей-офф квалификации финала турнира, сообщает УНН.
Соперником мужской команды Украины стала сборная Израиля. Встреча пройдет на территории соперника.
История данных противостояний насчитывает между собой два поединка. Оба в активе Украины. В 2017 году "желто-голубые" обыграли израильтян с результатом 5:0.
Заметим, что победитель матчевого противостояния сыграет встречу квалификации за право сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса.