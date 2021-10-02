Збірна Фінляндії оголосила заявку на матч з Україною у відборі на ЧС-2022

Деталі

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва викликав для підготовки до цих поєдинків 24-х виконавців. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.

Склад збірної Фінляндії

Воротарі: Єс Йоронен ("Брешія", Італія), Лукас Градецький ("Баєр", Німеччина), Карлйохан Ерікссон ("Мьяллбі", Швеція).

Захисники: Паулюс Араюурі ("Пафос", Кіпр), Роберт Іванов ("Варта", Польща), Йоона Тойвіо ("Хеккен", Швеція), Лео Вяйсянен ("Ельфсборг", Швеція), Юхані Ояла ("Мотеруелл", Шотландія), Альбін Гранлунд ("Сталь", Польща), Юкка Райтала ("Монреаль Імпакт", Канада), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Ніколас Хямяляйнен ("Лос-Анджелес Гелаксі", США).

Півзахисники: Каан Кайрінен ("Ліллестрем", Норвегія), Робін Лод ("Міннесота Юнайтед", США), Ільмарі Нісканен ("Данді", Шотландія), Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландія), Онні Валакарі ("Пафос", Кіпр), Расмус Шюллер ("Юргорден", Швеція), Роберт Тейлор ("Бранн", Норвегія), Фредрік Єнсен ("Аугсбург", Німеччина), Урхо Ніссіля (КуПС).

Нападники: Теему Пуккі ("Норвіч", Англія), Джоел Пох'янпало ("Різеспор", Туреччина), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англія).

Доповнення

Поєдинок між збірними Фінляндії та України в рамках відбору ЧС-2022 відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі на "Олімпійському" стадіоні (початок — о 19:00).