Сборная Финляндии огласила заявку на матч с Украиной в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Финляндии по футболу объявила имена игроков, которые будут готовиться к отборочным поединкам ЧМ-2022 с Украиной и Казахстаном, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва вызвал для подготовки к этим поединкам 24-х исполнителей. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.
Состав сборной Финляндии
Вратари: Ес Йоронен ("Брешия", Италия), Лукас Градецкий ("Байер", Германия), Карлйохан Эрикссон ("Мьяллби", Швеция).
Защитники: Паулюс Араюури ("Пафос", Кипр), Роберт Иванов ("Варта", Польша), Йоон Тойвио ("Хеккен", Швеция), Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Юхани Ояла ("Мотеруэлл", Шотландия ), Альбин Гранлунд ("Сталь", Польша), Юкка Райтала ("Монреаль Импакт", Канада), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Николас Хямяляйнен ("Лос-Анджелес Гэлакси", США).
Полузащитники: Каан Кайринен ("Лиллестрем", Норвегия), Робин Лод ("Миннесота Юнайтед", США), Ильмари Нисканен ("Данди", Шотландия), Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Онни Валакари ("Пафос", Кипр), Расмус Шюллеру ("Юргорден", Швеция), Роберт Тейлор ("Бранн", Норвегия), Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Урхо Ниссиля (Куопио).
Нападающие: Пукки ("Норвич", Англия), Джоэл Похьянпало ("Ризеспор", Турция), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия).
Дополнение
Поединок между сборными Финляндии и Украины в рамках отбора ЧМ-2022 состоится 9 октября в Хельсинки на "Олимпийском" стадионе (начало - в 19:00).