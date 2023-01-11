Збирав дані про "Азов" та для диверсій на заході України: фсбшника здав завербований ним же агент

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«Служба безпеки встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління фсб рф у Красноярському краї. Цей шпигун збирав інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема окремого полку спеціального призначення «Азов», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що він «полював» за даними про діючих та колишніх співробітників СБУ, її штатних і позаштатних працівників та агентів. Окрім того – вивідував особливості форм та методів роботи української спецслужби.

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У СБУ зазначають, що ворожий офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах.

«Слідством встановлено, що у 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань «законсервував» його до 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від фсб завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним», - інформує СБУ.

Як вказують у спецслужбі, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії вибухів на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Утім, контррозвідники Служби безпеки запобігли цьому і в результаті багатоетапної спецоперації затримали ворожого диверсанта в Чернівцях.

«Наразі зрадника – громадянина України – уже засуджено до 16 років увʼязнення. У ході слідчо оперативної роботи він «здав» свого куратора з фсб. За матеріалами СБУ йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство)», - сказано в повідомленні.

Доповнення

СБУ заявила про викритого російського агента в Кабміні: його затримали разом зі зв'язковим.