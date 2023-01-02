Російський агент на Львівщині збирав розвіддані, його затримали - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, його затримали контррозвідники під час багатоетапної спецоперації на заході України.
"Ним виявився житель Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації. З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність", - розповіли у СБУ.
Під виглядом внутрішньо переміщеної особи, як вказано, він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби, зазначили у СБУ.
Співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «днр». Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом, вказали у спецслужбі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Доповнення
Особистого інформатора російського терориста та колишнього "міністра оборони" так званої "днр" ігоря гіркіна-стрєлкова засуджено до 10 років позбавлення волі.