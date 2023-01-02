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Российский агент во Львовской области собирал разведданные, его задержали - СБУ

Российский агент во Львовской области собирал разведданные, его задержали - СБУ

Киев • УНН

 • 637982 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала во Львовской области российского агента, который собирал разведданные для оккупантов, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, его задержали контрразведчики во время многоэтапной спецоперации на западе Украины.

"Им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации. С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А позже изменник перебрался во Львовскую область, где продолжил разведывательно подрывную деятельность", - рассказали в СБУ.

Под видом внутренне перемещенного лица, как указано, он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы, отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений через «связного» в рядах террористических группировок «днр». В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом, указали в спецслужбе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Дополнение

Личный информатор российского террориста и бывшего "министра обороны" так называемой "днр" игоря гиркина-стрелкова приговорен к 10 годам лишения свободы.

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