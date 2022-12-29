Передавав ворогу локації об’єктів критичної інфраструктури: на 10 років засуджено особистого агента стрєлкова-гіркіна

Цитата



«За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста стрєлкова-гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також він передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що на колишнього «министра обороны «днр» він вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Доповнення

Бюро економічної безпеки повідомило, що арештовано залізної руди російського олігарха на майже 2 млрд грн. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова.