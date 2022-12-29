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Передавал врагу локации объектов критической инфраструктуры: на 10 лет осужден личный агент стрелкова-гиркина

Передавал врагу локации объектов критической инфраструктуры: на 10 лет осужден личный агент стрелкова-гиркина

Киев • УНН

 • 334048 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Личный информатор российского террориста и бывшего министра так называемой днр игоря гиркина-стрелкова приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.

Цитата

«По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста игоря стрелкова-гиркина. Именно по его поручению вражеский приспешник пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также он передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Детали 

Установлено, что на бывшего «министра обороны «днр» он вышел через запретную соцсеть «Одноклассники» после начала полномасштабного вторжения. Там предложил стрелкову свою «помощь» в войне против Украины.

Передачу закрытых сведений российский агент осуществлял по собственному аккаунту электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Дополнение 

Бюро экономической безопасности сообщило, что арестована железная руда российского олигарха на почти 2 млрд грн. Обнаруженная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова. 

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