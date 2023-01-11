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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Собирал данные об "Азове" и для диверсий на западе Украины: фсбшника сдал завербованный им же агент

Киев • УНН

 • 339108 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что установила личность еще одного офицера российских спецслужб, который завербовал киевлянина для совершения диверсий и собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения "Азов", пишет УНН.

Собирал данные об "Азове" и для диверсий на западе Украины: фсбшника сдал завербованный им же агент

Цитата

«Служба безопасности установила личность и получила установочные данные на еще одного офицера российских спецслужб, который принимает активное участие в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления фсб рф по Красноярскому краю. Этот шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения «Азов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что он «охотился» за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того – выведывал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы.

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В СБУ отмечают, что вражеский офицер вербовал граждан Украины преимущественно в соцсетях.

«Следствием установлено, что в 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких заданий «законсервировал» его до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения агент получил от фсб задание прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставки вооружения для Украины и места расположения резервуаров с горючим», - информирует СБУ.

Как указывают в спецслужбе, разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах.

Впрочем, контрразведчики Службы безопасности предотвратили это и в результате многоэтапной спецоперации задержали вражеского диверсанта в Черновцах.

«Сейчас предатель – гражданин Украины – уже приговорен к 16 годам заключения. В ходе следственно-оперативной работы он «сдал» своего куратора из фсб. По материалам СБУ ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж)», - сказано в сообщении.

Дополнение

СБУ заявила о разоблаченном российском агенте в Кабмине: его задержали вместе со связным.

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