Збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики – Г.Карп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Для України пріоритетом є збільшення видобутку урану та будівництво заводу з виробництва ядерного палива, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України. Про це у ході зустрічі з китайською делегацією сказала перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп, передає УНН з посиланням на сайт Міненерговугілля.
“У ході зустрічі сторони визначили низку можливих напрямків взаємовигідного співробітництва, пов’язаного з розвитком атомно-промислового комплексу України і Китаю в мирних цілях”, — сказано у повідомленні.
Г. Карп у виступі відзначила, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України зацікавлене в розширенні взаємовигідної співпраці між компаніями атомно-промислового комплексу України та Китайської Народної Республіки.
Пріоритетними для України, за словами Г.Карп, є збільшення видобутку урану та будівництво заводу з виробництва ядерного палива, що сприятиме зміненню енергетичної безпеки України.
Окремо перший заступник Міністра зупинилася на питанні виробництва тепловиділяючих збірок для задоволення потреб українських АЕС. “Згідно з розробленим проектом Концепції державної цільової економічної програми розвитку підприємств атомно-промислового комплексу України до 2020 року основним завданням є збільшення обсягів видобутку урану Україні для забезпечення потреб українських АЕС в ядерному паливі”, — наголосила вона.
Також Г.Карп запропонувала ознайомитися з інвестиційними проектами та утворити українсько-китайську робочу групу щодо опрацювання питань подальшої співпраці.
Сторони домовилися закріпити напрацьовані під час зустрічі напрямки взаємовигідного розвитку підприємств атомно промислового комплексу України і Китайської Народної Республіки підписанням Меморандуму про співпрацю між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та компанією CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION.
Сторони також погодилися у грудні 2016 року в Китайській Народній Республіці провести наступну зустріч між керівництвом China National Nuclear Corporation і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та обговорити підсумки напрацювань робочої групи.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану. Серед них і Казахстан.
Як повідомляв УНН, за словами експерта А. Калашник, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.
При цьому, нардеп О.Ляшко заявив, що Україна може досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом без участі РФ.
Росія, у свою чергу, критично відреагувала на наміри України нарощувати видобуток власного урану.