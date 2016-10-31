Збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики – Г.Карп

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Для України пріоритетом є збільшення видобутку урану та будівництво заводу з виробництва ядерного палива, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України. Про це у ході зустрічі з китайською делегацією сказала перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп, передає УНН з посиланням на сайт Міненерговугілля.