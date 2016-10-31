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Увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики - Г.Карп

Увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики - Г.Карп

Киев • УНН

 • 10794 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Для Украины приоритетом является увеличение добычи урана и строительство завода по производству ядерного топлива будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины. Об этом в ходе встречи с китайской делегацией сказала первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп, передает УНН со ссылкой на сайт Минэнергоугля.

"В ходе встречи стороны определили ряд возможных направлений взаимовыгодного сотрудничества, связанного с развитием атомно-промышленного комплекса Украины и Китая в мирных целях", - говорится в сообщении.

Г.Карп в выступлении отметила, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заинтересовано в расширении взаимовыгодного сотрудничества между компаниями атомно-промышленного комплекса Украины и Китайской Народной Республики.

Приоритетными для Украины, по словам Г.Карп, является увеличение добычи урана и строительство завода по производству ядерного топлива, что приведет к изменению энергетической безопасности Украины.

Отдельно первый заместитель Министра остановилась на вопросе производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС. "Согласно разработанному проекту Концепции государственной целевой экономической программы развития предприятий атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года основной задачей является увеличение объемов добычи урана Украиной для обеспечения потребностей украинских АЭС в ядерном топливе", - подчеркнула она.

Также Г.Карп предложила ознакомиться с инвестиционными проектами и создать украинско-китайскую рабочую группу по проработке вопросов дальнейшего сотрудничества.

Стороны договорились закрепить наработанные во время встречи направления взаимовыгодного развития предприятий атомно промышленного комплекса Украины и Китайской Народной Республики подписанием Меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и компанией CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION.

Стороны также согласились в декабре 2016 года в Китайской Народной Республике провести следующую встречу между руководством China National Nuclear Corporation и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и обсудить итоги наработок рабочей группы.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Насалика, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана. Среди них и Казахстан.

Как сообщал УНН, по словам эксперта А.Калашник, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

При этом, нардеп О.Ляшко заявил, что Украина может достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом без участия РФ.

Россия, в свою очередь, критически отреагировала на намерения Украины наращивать добычу собственного урана.

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