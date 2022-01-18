Зазнали ганебної поразки: ФК "Дженоа" провів перший матч після звільнення Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У матчі 22-го туру італійської Серії А "Фіорентина" зустрілася з "Дженоа", який до цього туру тренував Андрій Шевченко, повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.
Деталі
Попри нереалізований пенальті від Влаховича (11 хв), рахунок був відкритий зусиллями Одріосоли (15). До перерви забивав Бонавентура (34) і Бірагі (42).
Після відпочинку господарі "Артеміо Франкі" не збавили обертів – Бірагі оформив дубль, а ще забили Влахович і Торрейра (6:0).
Зі статистичного боку генуезці також повністю провалили поєдинок: лише 26 відсотків володіння м'ячем, 3 проти 22 ударів у суперника, та жодного кутового.
Примітно, що "Дженоа" після звільнення тренував марокканець Абдулай Конко, який є в.о. головного тренера клубу.
Доповнення
"Фіалки" набрали 35 очок і посідають 6-е місце у турнірній таблиці нинішнього сезону Серії А. "Дженоа" (12) — у зоні вильоту, на 19-му рядку.