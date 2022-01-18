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Зазнали ганебної поразки: ФК "Дженоа" провів перший матч після звільнення Шевченка

Зазнали ганебної поразки: ФК "Дженоа" провів перший матч після звільнення Шевченка

Київ • УНН

 • 34980 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У матчі 22-го туру італійської Серії А "Фіорентина" зустрілася з "Дженоа", який до цього туру тренував Андрій Шевченко, повідомляє УНН з посиланням на сайти колективів.

Деталі

Попри нереалізований пенальті від Влаховича (11 хв), рахунок був відкритий зусиллями Одріосоли (15). До перерви забивав Бонавентура (34) і Бірагі (42).

Після відпочинку господарі "Артеміо Франкі" не збавили обертів – Бірагі оформив дубль, а ще забили Влахович і Торрейра (6:0).

Зі статистичного боку генуезці також повністю провалили поєдинок: лише 26 відсотків володіння м'ячем, 3 проти 22 ударів у суперника, та жодного кутового.

Примітно, що "Дженоа" після звільнення тренував марокканець Абдулай Конко, який є в.о. головного тренера клубу.

Доповнення

"Фіалки" набрали 35 очок і посідають 6-е місце у турнірній таблиці нинішнього сезону Серії А. "Дженоа" (12) — у зоні вильоту, на 19-му рядку.

Українські Національні Новини

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