"Займання" поїзда на Івано-Франківщині: у ДСНС спростували інформацію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій спростували інформацію про займання потяга на Коломиї. Про це УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна.

"Інформація є недостовірною. Інформації про пожежу у ДСНС немає", – йдеться в повідомленні.

Напередодні у соцмережах з'явилася інформація, що у приміському потягу на переїзді в районі вулиць Галицький шлях – Коломийська сталася пожежа.

Крім того, у соцмережах додатково було поширене відео, на якому вогнеборці працюють на місці пожежі. Варто зазначити, що це відеозапис інциденту в Тернопільській області, який стався 30 жовтня 2016 року. Воно було опубліковане Службою порятунку Тернопільської області. Тоді згорів пасажирський вагон поїзда на території вагонного депо в Тернополі.

Нагадаємо, у Рівному в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною сталася пожежа

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