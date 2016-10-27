Завтра в західних та північних областях України очікується туман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Завтра, 28 жовтня, в західних, північних та місцями в центральних областях України очікується туман. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 28 жовтня, вночі та вранці у західних, північних та місцями в центральних областях туман, видимість 200-500 м.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.