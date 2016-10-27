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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Завтра в західних та північних областях України очікується туман

Завтра в західних та північних областях України очікується туман

Київ • УНН

 • 7595 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Завтра, 28 жовтня, в західних, північних та місцями в центральних областях України очікується туман. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, 28 жовтня, вночі та вранці у західних, північних та місцями в центральних областях туман, видимість 200-500 м.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.

Українські Національні Новини

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