Завтра в западных и северных областях Украины ожидается туман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Завтра, 28 октября, в западных, северных и местами в центральных областях Украины ожидается туман. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, 28 октября, ночью и утром в западных, северных и местами в центральных областях туман, видимость 200-500 м.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.