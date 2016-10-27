Завтра в западных и северных областях Украины ожидается туман

По прогнозам Укргидрометцентра, 28 октября, ночью и утром в западных, северных и местами в центральных областях туман, видимость 200-500 м.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.