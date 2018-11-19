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Завтра Україну засипле снігом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН.  Завтра, 20 листопада, вночі у центральних, південних областях та на Донеччині мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь, на решті території подекуди невеликий сніг; вдень в Україні без опадів, лише у східній частині невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Завтра Україну засипле снігом

Завтра, 20 листопада, вночі у центральних, південних областях та на Донеччині мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь, на решті території подекуди невеликий сніг; вдень в Україні без опадів, лише у східній частині невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с", - сказано у повідомлені. 

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Синоптики додали, що температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла; у південних областях протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. В Криму вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

Як повідомляв УНН, з початку погіршення погодних  умов 14 листопада у столиці через ожеледицю травмувалася 192 людини, у тому числі 24 дитини.

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