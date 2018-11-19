Завтра Украину засыплет снегом

Завтра, 20 ноября, ночью в центральных, южных областях и в Донецкой области мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории местами небольшой снег, днем в Украине без осадков, лишь в восточной части небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.



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Синоптики добавили, что температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла; в южных областях на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла. В Крыму ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​3-8 °.



Как сообщал УНН, с начала ухудшения погодных условий 14 ноября в столице из-за гололеда травмировалась 192 человека, в том числе 24 ребенка.



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