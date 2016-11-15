Завтра на українців очікують туман та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Завтра, 16 листопада вночі та вранці в Україні очікується туман та ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада вночі та вранці у більшості західних, північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.
Водночас, у Києві та Київській області також очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.