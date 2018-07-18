Завтра у Запоріжжя доставлять тіло загиблого у Туреччині українця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Завтра, 19 липня, у Запоріжжя доставлять тіло 57-річного українця, який помер у лікарні внаслідок побиття у Туреччині. Про це УНН повідомили у адміністрації Міжнародного аеропорту “Запоріжжя”.
“Ми очікуємо, що завтра до аеропорту повинно прибути тіло загиблого у Туреччині громадянина України. Очікується, що літак з тілом нашого співвітчизника прибуде о 10:10 рейсом з Анталії”, — повідомили у адміністрації.
Як повідомляв УНН, у турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому. Особа нападника встановлена. Більше того, турецький суд заборонив підозрюваному в побитті українця залишати територію країни.
Пізніше стало відомо, що громадянин України, якого жорстоко побили у місті Аланья у Туреччині, помер у лікарні.
Додамо, у Туреччині триває експертиза щодо причин смерті громадянина України, який внаслідок отриманих травм помер у лікарні. Завершення слідства очікується найближчими днями.