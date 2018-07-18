Завтра в Запорожье доставят тело погибшего в Турции украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Завтра, 19 июля, в Запорожье доставят тело 57-летнего украинца, который скончался в больнице в результате избиения в Турции. Об этом УНН сообщили в администрации Международного аэропорта "Запорожье".
"Мы ожидаем, что завтра в аэропорт должно прибыть тело погибшего в Турции гражданина Украины. Ожидается, что самолет с телом нашего соотечественника прибудет в 10:10 рейсом из Анталии", - сообщили в администрации.
Как сообщал УНН, в турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому. Личность нападавшего установлена. Более того, турецкий суд запретил подозреваемому в избиении украинца покидать территорию страны.
Позже стало известно, что гражданин Украины, который жестоко избили в городе Аланья в Турции, умер в больнице.
Добавим, в Турции продолжается экспертиза относительно причин смерти гражданина Украины, который в результате полученных травм скончался в больнице. Завершение следствия ожидается в ближайшие дни.