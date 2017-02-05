Завтра у Києві призупинять рух деяких тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У понеділок 6 лютого призупинять рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к через ремонт на проспекті Генерала Ватутіна. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“(У понеділок — ред.) 6 лютого 2017 року з 00:30 до 4:30 рух тролейбусів маршрутів №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закривається. Такі зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Генерала Ватутіна”, — йдеться у повідомленні.
Виїзд перших та заїзд останніх машин буде скориговано.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, через повідомлення про замінування була закрита на вхід і вихід станція столичного метро "Хрещатик". Під час перевірки вибухівки правоохоронці не знайшли.