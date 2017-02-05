Завтра в Киеве приостановят движение некоторых троллейбусов

"(В понедельник - ред.) 6 февраля 2017 с 00:30 до 4:30 движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закрывается. Такие изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Генерала Ватутина ", - говорится в сообщении.

Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован.

Напомним, сегодня, 5 февраля, из-за сообщения о заминировании была закрыта на вход и выход станция столичного метро "Крещатик". Во время проверки взрывчатки правоохранители не нашли.