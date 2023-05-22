Завтра останні дзвінки на бєлгородщині пройдуть дистанційно - губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Останні дзвінки, які мають відбутись завтра на бєлгородщині, відбудуться в дистанційному форматі. Про це губернатор бєлгородщини в'ячеслав гладков повідомив під час прямого ефіру у соціальних мережах, передає УНН.
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"Заплановані на завтра останні дзвінки пройдуть у школах Білгородської області в дистанційному форматі", - повідомив гладков.
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Губернатор білгородської області, де сталося вторгнення "диверсійної" групи, заявив, що влада допомагає людям залишити район, який зазнав нападу.
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