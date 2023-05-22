Завтра последние звонки на белгородщине пройдут дистанционно - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Последние звонки, которые должны состояться завтра на белгородщине, состоятся в дистанционном формате. Об этом губернатор белгородщины вячеслав гладков сообщил во время прямого эфира в социальных сетях, передает УНН.
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"Запланированные на завтра последние звонки пройдут в школах белгородской области в дистанционном формате", - сообщил Гладков.
Ранее
Губернатор белгородской области, где произошло вторжение "диверсионной" группы, заявил, что власти помогают людям покинуть район, подвергшийся нападению.
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