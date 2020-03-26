Завод із холдингу Global Spirits наростив багатомільйонний борг

КИЇВ. 26 березня. УНН. У 2019 році Одеський коньячний завод (ОКЗ) отримав 11,51 млн грн чистого збитку проти 5,49 млн грн чистого прибутку в 2018 році. Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає УНН.