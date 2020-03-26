Завод із холдингу Global Spirits наростив багатомільйонний борг

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У 2019 році Одеський коньячний завод (ОКЗ) отримав 11,51 млн грн чистого збитку проти 5,49 млн грн чистого прибутку в 2018 році. Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає УНН.

Також повідомляється, що за рік активи ОКЗ знизилися на 9,8% – до 835,4 млн грн.

Нерозподілений прибуток ОКЗ за підсумками минулого року становив 86,29 млн грн проти 19,06 млн грн непокритого збитку в 2018 році.

Сумарна дебіторська заборгованість ОКЗ за рік сягнула 382,35 млн грн, що на 15,2% менше, ніж у 2018 році.

Одеський коньячний завод входить у холдинг Global Spirits, якому також належать лікеро-горілчаний завод "Хортиця" і дистрибуційна компанія "Українська дистрибуційна компанія" (УДК).

Кінцевим бенефіціарним власником ПАТ ОКЗ є бізнесмен Євгеній Черняк.

Нагадаємо, раніше горілчаний бізнесмен Черняк заявив, що не купуватиме заводів "Укрспирту", хоча публічно підтримував роздержавлення вказаного підприємства. 

Також нагадаємо, закон про приватизацію спиртової галузі до ВР вніс Президент Володимир Зеленський наприкінці минулого року. Голосували його без окремих висновків профільних комітетів. Також документ критикували експерти, прогнозуючи бюджетні втрати та продаж активів "Укрспирту" за безцінь.

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