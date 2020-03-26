Завод из холдинга Global Spirits нарастил многомиллионный долг

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96371 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102573 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104665 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103751 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112172 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100521 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105067 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106589 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131526 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Завод из холдинга Global Spirits нарастил многомиллионный долг

Завод из холдинга Global Spirits нарастил многомиллионный долг

Киев  •  УНН

 • 20272 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В 2019 году Одесский коньячный завод (ОКЗ) получил 11,51 млн грн чистого убытка против 5,49 млн грн чистой прибыли в 2018 году. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает УНН.

Также сообщается, что за год активы ОКЗ снизились на 9,8% - до 835,4 млн грн.

Нераспределенная прибыль ОКЗ по итогам прошлого года составила 86,29 млн грн против 19,06 млн грн непокрытого убытка в 2018 году.

Суммарная дебиторская задолженность ОКЗ за год достигла 382,35 млн грн, что на 15,2% меньше, чем в 2018 году.

Одесский коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, которому также принадлежат ликеро-водочный завод "Хортица" и дистрибьюторская компания "Украинская дистрибуционная компания" (УДК).

Конечным бенефициарным владельцем ПАО ОКЗ является бизнесмен Евгений Черняк.

Напомним, ранее водочный бизнесмен Черняк заявил, что не будет покупать заводов "Укрспирта", хотя публично поддерживал разгосударствление указанного предприятия.

Также напомним, закон о приватизации спиртовой отрасли в ВР внес Президент Владимир Зеленский в конце прошлого года. Голосовали его без отдельных выводов профильных комитетов. Также документ критиковали эксперты, прогнозируя бюджетные потери и продажу активов "Укрспирт" за бесценок.

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