Завод из холдинга Global Spirits нарастил многомиллионный долг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В 2019 году Одесский коньячный завод (ОКЗ) получил 11,51 млн грн чистого убытка против 5,49 млн грн чистой прибыли в 2018 году. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает УНН.
Также сообщается, что за год активы ОКЗ снизились на 9,8% - до 835,4 млн грн.
Нераспределенная прибыль ОКЗ по итогам прошлого года составила 86,29 млн грн против 19,06 млн грн непокрытого убытка в 2018 году.
Суммарная дебиторская задолженность ОКЗ за год достигла 382,35 млн грн, что на 15,2% меньше, чем в 2018 году.
Одесский коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, которому также принадлежат ликеро-водочный завод "Хортица" и дистрибьюторская компания "Украинская дистрибуционная компания" (УДК).
Конечным бенефициарным владельцем ПАО ОКЗ является бизнесмен Евгений Черняк.
Напомним, ранее водочный бизнесмен Черняк заявил, что не будет покупать заводов "Укрспирта", хотя публично поддерживал разгосударствление указанного предприятия.
Также напомним, закон о приватизации спиртовой отрасли в ВР внес Президент Владимир Зеленский в конце прошлого года. Голосовали его без отдельных выводов профильных комитетов. Также документ критиковали эксперты, прогнозируя бюджетные потери и продажу активов "Укрспирт" за бесценок.