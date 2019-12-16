Завершено розслідування у справі податківця, підозрюваного за хабар у 12 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі заступника начальника відділу ГУ ДФС у Києві, який підозрюється в отриманні 12 тисяч доларів хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.
"Завершили досудове розслідування і скерували справу до суду", - написала Варченко.
Варченко додала, що тепер правоохоронцю загрожує до 8 років в'язниці (ч. 3 ст. 190 ККУ).
Також вона нагадала, що мова йде про правоохоронця, який, за версією слідства, пообіцяв приватному підприємцю допомогти закрити кримінальне провадження проти нього та повернути документи, вилучені під час обшуків. Свої послуги він оцінив у 12 тисяч доларів США.
Нагадаємо, у Києві під час отримання 12 тисяч доларів неправомірної вигоди затримано двох податківців.