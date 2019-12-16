Завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тыс. долларов

"Завершили досудебное расследование и направили дело в суд", - написала Варченко.

Варченко добавила, что теперь милиционеру грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УК).

Также она напомнила, что речь идет о силовике, который, по версии следствия, пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 тысяч долларов США.

Напомним, в Киеве во время получения 12 тысячи долларов неправомерной выгоды задержаны два налоговика.