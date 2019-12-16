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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139376 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143727 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тыс. долларов

Завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тыс. долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завершено досудебное расследование по делу заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, который подозревается в получении 12 тысяч долларов взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.

"Завершили досудебное расследование и направили дело в суд", - написала Варченко.

Варченко добавила, что теперь милиционеру грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УК).

Также она напомнила, что речь идет о силовике, который, по версии следствия, пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 тысяч долларов США.

Напомним, в Киеве во время получения 12 тысячи долларов неправомерной выгоды задержаны два налоговика.

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