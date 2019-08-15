Завершено розслідування факту розтрати 8,6 млн грн "Центрогазу" - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Детективи НАБУ спільно зі слідчими управління спеціальних розслідувань ГПУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування факту розтрати 8,6 млн грн дочірнього підприємства “Центргаз”, що входить до складу ВАТ “Кіровоградгаз” (51% акцій належать НАК “Нафтогаз України”), пише УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
15 серпня підозрюваному — колишньому керівнику підприємства — відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).
“За версією слідства, напередодні звільнення з займаної посади, влітку 2017 року, нині колишній керівник ДП „Центргаз“ уклав договір на закупівлю очолюваним ним підприємством 1,3 млн куб. м газу за 9,035 млн грн в комерційної компанії на обтяжливих для „Центргазу“ умовах. За цим договором „Центргаз“ мав здійснити повну передоплату або в іншому разі продавець звільнявся від поставки, а ДП зобов’язувалося сплатити штраф у розмірі 100% вартості газу. Будучи обізнаним із цими умовами, екс-керівник „Центргазу“ розпорядився перерахувати постачальнику газу лише частину суми у розмірі 8,6 млн грн. Тим самим здійснив розтрату коштів підприємства, адже газ за таких умов „Центрогаз“ не отримало”, — вказано у повідомленні.
Розслідування наведених фактів здійснювалося з квітня 2019 року.
Як зазначав УНН, у червні цього року екс-директору “Центрогазу” повідомили про підозру за розтрату 8,6 млн грн.