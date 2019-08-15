Завершено расследование факта растраты 8,6 млн грн "Центрогаз" - НАБУ

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 79623 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 91599 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137552 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126246 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128087 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130209 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Завершено расследование факта растраты 8,6 млн грн "Центрогаз" - НАБУ

Завершено расследование факта растраты 8,6 млн грн "Центрогаз" - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 13957 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований ГПУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия “Центргаз”, входящая в состав ОАО “Кировоградгаз” (51% акций принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”), пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

15 августа подозреваемому — бывшему руководителю предприятия — открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).

“По версии следствия, накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, в настоящее время бывший руководитель ГП „Центргаз“ заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа в 9,035 млн грн в коммерческой компании на обременительных для „Центргаза“ условиях. По этому договору „Центргаз“ должен осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель „Центргаза“ распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях „Центрогаз“ не получил”, — указано в сообщении.

Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.

Как отмечал УНН, в июне этого года экс-директору “Центрогаз” сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн.

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