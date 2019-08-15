Завершено расследование факта растраты 8,6 млн грн "Центрогаз" - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований ГПУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия “Центргаз”, входящая в состав ОАО “Кировоградгаз” (51% акций принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”), пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
15 августа подозреваемому — бывшему руководителю предприятия — открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).
“По версии следствия, накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года, в настоящее время бывший руководитель ГП „Центргаз“ заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа в 9,035 млн грн в коммерческой компании на обременительных для „Центргаза“ условиях. По этому договору „Центргаз“ должен осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель „Центргаза“ распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях „Центрогаз“ не получил”, — указано в сообщении.
Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.
Как отмечал УНН, в июне этого года экс-директору “Центрогаз” сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн.