Завдяки капремонтам свердловин "Укрнафта" додатково отримала понад 5 тисяч тонн нафти
Київ • УНН
ПАТ "Укрнафта" провело капітальні ремонти шести свердловин, що дало 5,3 тис. тонн додаткової нафти та 8,061 млн кубометрів газу. За рік компанія очікує додатково 23 тис. тон нафти та 30 млн кубометрів газу.
Цьогоріч ПАТ "Укрнафта" провело низку капітальних ремонтів свердловин, що дало змогу компанії отримати майже 5,3 тис. тонн додатково видобутої нафти. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Деталі
Йдеться про шість операцій на свердловинах, що виконали зовнішні партнери, які перемогли в тендерах на платформі державних закупівель Prozorro.
Результат усіх проведених заходів станом на серпень 2023 року — 5,3 тис тонн додаткового видобутку нафти та 8,061 млн кубометрів газу
Загалом, за рік компанія додатково очікує 23 тис тон нафти та 30 млн кубометрів природного газу.
Нагадаємо
Влітку "Укрнафта" розпочала буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 2754 метри на Західній Україні з очікуваним початковим дебітом 16 тонн нафти на добу.