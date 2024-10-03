Благодаря капремонтам скважин «Укрнафта» дополнительно получила более 5 тысяч тонн нефти
Киев • УНН
ПАО «Укрнафта» провело капитальные ремонты шести скважин, что дало 5,3 тыс. тонн дополнительной нефти и 8,061 млн кубометров газа. За год компания ожидает дополнительно 23 тыс. тонн нефти и 30 млн кубометров газа.
В этом году ПАО «Укрнафта» провело ряд капитальных ремонтов скважин, что позволило компании получить почти 5,3 тыс. тонн дополнительно добытой нефти. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
Речь идет о шести операциях на скважинах, которые выполнили внешние партнеры, победившие в тендерах на платформе государственных закупок Prozorro.
Результат всех проведенных мероприятий по состоянию на август 2023 года - 5,3 тыс. тонн дополнительной добычи нефти и 8,061 млн кубометров газа
В общем, за год компания дополнительно ожидает 23 тыс тонн нефти и 30 млн кубометров природного газа.
Напомним,
Летом «Укрнафта» начала бурение новой разведочной скважины глубиной 2754 метра на Западной Украине с ожидаемым начальным дебитом 16 тонн нефти в сутки.