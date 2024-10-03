Благодаря капремонтам скважин «Укрнафта» дополнительно получила более 5 тысяч тонн нефти

В этом году ПАО «Укрнафта» провело ряд капитальных ремонтов скважин, что позволило компании получить почти 5,3 тыс. тонн дополнительно добытой нефти. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

Речь идет о шести операциях на скважинах, которые выполнили внешние партнеры, победившие в тендерах на платформе государственных закупок Prozorro.

Результат всех проведенных мероприятий по состоянию на август 2023 года - 5,3 тыс. тонн дополнительной добычи нефти и 8,061 млн кубометров газа - отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

В общем, за год компания дополнительно ожидает 23 тыс тонн нефти и 30 млн кубометров природного газа.

Напомним,

Летом «Укрнафта» начала бурение новой разведочной скважины глубиной 2754 метра на Западной Украине с ожидаемым начальным дебитом 16 тонн нефти в сутки.