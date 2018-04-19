Заважав ловити рибу: підліток зґвалтував 8-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Підволочиському районі Тернопільської області 16-річний підліток зґвалтував 8-річного хлопчика за те, що той заважав йому ловити рибу. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області, передає УНН.
“Нещастя трапилося 18 квітня. На лінію „102“ надійшло повідомлення від двадцятирічного юнака. Він повідомив, що його малолітнього брата ймовірно зґвалтували”, — йдеться у повідомленні.
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За словами, керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петра Тиховича, на місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився шістнадцятилітній хлопець — житель сусіднього села. Він у скоєному зізнався.
Підліток розповів, що на ставу ловив рибу, коли підійшов хлопчик та почав заважати йому, кидаючи у воду камінці. На зауваження та прохання не робити цього, не реагував. Тому підліток спіймав його, змусив роздягнутися та вступив з ним у статеві зносини неприроднім шляхом", - йдеться у повідомленні.
Після цього, як повідомили у прес-службі, дитина втекла, а дома пожалілася старшому братові на кровотечу. Останній викликав поліцію, а дитину госпіталізували до лікарні.
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Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Подія внесена в ЄРДР за статтею 153 частина 3 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Триває слідство.