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Мешал ловить рыбу: подросток изнасиловал 8-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 24676 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Подволочиском районе Тернопольской области 16-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика за то, что тот мешал ему ловить рыбу. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

Мешал ловить рыбу: подросток изнасиловал 8-летнего мальчика

"Несчастье случилось 18 апреля. На линию "102" поступило сообщение от двадцатилетнего юноши. Он сообщил, что его малолетнего брата вероятно изнасиловали", - говорится в сообщении.

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По словам, руководителя ювенальной превенции ГУНП в Тернопольской области Петра Тиховича, на место преступления выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался шестнадцатилетний парень - житель соседнего села. Он в содеянном сознался.

"Подросток рассказал, что на пруду ловил рыбу, когда подошел мальчик и начал мешать ему, бросая в воду камешки. На замечания и просьбы не делать этого, не реагировал. Поэтому подросток поймал его, заставил раздеться и вступил с ним в половые отношения неестественным путем", - говорится в сообщении.

После этого, как сообщили в пресс-службе, ребенок убежал, а дома пожаловался старшему брату из-за кровотечения. Последний вызвал полицию, а ребенка госпитализировали в больницу.

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Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания. Событие внесено в ЕРДР по статье 153 часть 3 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

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