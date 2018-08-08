Затриманого на хабарі працівника столичного главку СБУ відсторонили до 24 вересня

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив строк відсторонення Олександра Карамушки від посади начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара, до 24 вересня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“Продовжити відсторонення від посади начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ... строком на два місяці, тобто з 24.07.2018 року до 24.09. 2018 року”, — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.

У травні суд відсторонив Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Також зазначимо, слідство у справі співробітника київського главку СБУ продовжили до 24 жовтня 2018 року.

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